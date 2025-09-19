Das Projekt „Bäume als Zeitzeugen“ im Landsberger Wildpark

Ein Jahr haben Franziska Bremser und Johannes Dod ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) beim städtischen Forstamt Landsberg absolviert. Zu den Aufgabenschwerpunkten zählten die Pflege des Lechparks Pössinger Au sowie die Mithilfe bei den saisonal anfallenden Revierarbeiten. Daneben gehörte zum FÖJ auch eine gemeinsame Projektarbeit, die jetzt neben der Sauschütte im Lechpark zu betrachten ist.

Im Lechpark gibt es viel zu tun: Das tägliche Füttern der Wildschweine, wöchentliche Zaunkontrollen, die Reinigung des Kneippbeckens und vieles mehr, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Zu den Revierarbeiten gehört unter anderem das Pflanzen der Forstkulturen im Frühjahr, das Ausmähen der jungen Bäume, die Borkenkäfer-Kontrolle in den Sommermonaten, sowie Durchforstung und Holzeinschlag im Winter.

Eine rund 120 Jahre alte Esche musste gefällt werden

Die Projektarbeit trägt den Titel „Bäume als Zeitzeugen“ und besteht aus einer Baumscheibe mit etwa 90 Zentimetern Durchmesser. Auf der Scheibe sind kleine Holzplättchen angebracht, auf die bedeutende weltpolitische Ereignisse sowie Daten aus der Landsberger Geschichte gelasert sind. Die Idee für das Projekt konnte in die Tat umgesetzt werden, als eine große, rund 120 Jahre alte Esche im Pössinger Wald aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden musste.

Aus der etwa 15 Zentimeter dicken Eschenscheibe wurde ein Keil herausgeschnitten, damit sie beim Trocknungsprozess nicht reißt. Im Anschluss an die Trocknung wurde sie abgeschliffen. Zuerst wurden kleine, laminierte Zettel mit den geschichtlichen Ereignissen an entsprechender Stelle auf der Baumscheibe angebracht. Diese fielen allerdings nach kurzer Zeit Vandalismus zum Opfer, wie die Stadt mitteilt. Daraufhin boten die Mitarbeiter des Walderlebniszentrums Grafrath an, kleine Holzplättchen zu lasern, die dann auf der Baumscheibe angebracht werden konnten. Auf diesen Holzplättchen sind markante Jahreszahlen von wichtigen geschichtliche Ereignissen auch in Landsberg der vergangenen 100 Jahre eingraviert. Beispielsweise das erste Ruethenfest im Jahre 1905 oder die 500-Jahr-Feier des Bayertors.

Die Überschrift wurde Franziska Bremser und Johannes Dod mit einem Dremel auf ein Robinien-Brett graviert und anschließend mit einem Lötkolben zur besseren Sichtbarkeit ausgebrannt. Befestigt ist die Baumscheibe neben der Sauschütte an einem alten Gestell mit Überdachung, wo sie freischwingend mit vier Ketten angebracht ist. (AZ)