Die Lage auf dem Mietmarkt im Kreis Landsberg bleibt schwierig

Wie steht es um den Immobilienmarkt im Landkreis Landsberg? In einer Pressemitteilung der Sparkasse Landsberg-Dießen ist von einer Belebung die Rede, die auf das wieder etwas günstigere Zinsniveau und die gesunkenen Preise für gebrauchte Wohnimmobilien zurückzuführen sei. Günther Strehle, Verkaufsleiter bei „Das Maklerteam“, stellt gegenüber unserer Redaktion grundsätzlich ebenfalls einen leichten Aufschwung fest – wobei der Markt differenziert zu betrachten sei. Sorgen bereiten etwa die verhaltene Bautätigkeit und die angespannte Situation auf dem Mietmarkt in der Region.

„Das Maklerteam“ ist Markenträger der Wüstenrot Immobilien GmbH und hat sein Zentralbüro an der Schongauer Straße in Landsberg. Generell „sind wir auf einem langsamen Aufweg“, sagt Verkaufsleiter Günther Strehle zum Immobilienmarkt. Es gelte jedoch zu unterscheiden. Bei den Eigennutzer-Immobilien ist die Talsohle Strehle zufolge erreicht. Die Preise seien heruntergegangen und die Kundinnen und Kunden hätten sich an die Zinssituation gewöhnt, womit die Nachfrage größer werde. Anders stellt sich laut Strehle die Lage bei vermieteten Immobilien dar, die „kaum bis nicht verkaufbar“ seien. Bei einer Rendite von 2,5 bis 3 Prozent rechne sich der Kauf für Anleger nicht. Zudem schreckten Interessenten vor dem Mieterschutz zurück, gerade im Hinblick auf die mögliche Anmeldung von Eigenbedarf.

Ein weiterer entscheidender Faktor beim Verkauf einer Immobilie sei deren Zustand, so Günther Strehle weiter. Energetisch gute und modernisierte Gebäude stiegen im Preis leicht an. Unsanierte und energetisch schlechte Immobilien würden im Preis hingegen sinken. „Das typische Reihenhaus aus den 70er-Jahren, an dem selten etwas gemacht wurde und in dem immer noch der alte Teppich und eine alte Ölheizung drin sind, muss mit deutlichen Abschlägen verkauft werden.“

Für eine Mietwohnung gehen in zwei Tagen 150 Anfragen ein

Deutliche Worte findet Günther Strehle, wenn er auf den Mietmarkt zu sprechen kommt: Der sei eine „Vollkatastrophe“. Der Makler berichtet von einer extrem hohen Nachfrage: „Wenn wir heute eine Mietwohnung ausschreiben, dann fragen 150 Leute in zwei Tagen an. Aber nur einer kann die Wohnung haben.“ Es müsste also dringend etwas getan werden – „staatlicherseits oder wie auch immer. Aber das sind Themen, die wir nicht beeinflussen können.“

Icon vergrößern Günther Strehle ist Verkaufsleiter beim Landsberger Immobilienmakler „Wüstenrot Immobilien – Das Maklerteam“. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Günther Strehle ist Verkaufsleiter beim Landsberger Immobilienmakler „Wüstenrot Immobilien – Das Maklerteam“. Foto: Christian Rudnik

Die Stadt Landsberg bezeichnet Günther Strehle unter anderem aufgrund ihrer Infrastruktur als attraktiv und als interessant für München-Pendler. Er geht davon aus, dass die Stadt stärker wachsen wird, als in der zuletzt im Stadtrat vorgestellten Bevölkerungsprognose (jährlich 0,5 Prozent bis 2042) veranschlagt. Allerdings berichtet er von einer schon jetzt langen Suchdauer für die Kundinnen und Kunden. „Es wäre gut, hier mehr Wohnraum zu schaffen, und das müsste die Stadt durch die Ausweisung von Baugebieten in die Hand nehmen“, sagt Strehle. Dabei sollten jedoch auch die Regularien und Vorschriften heruntergefahren werden. Den Bauträgern müsse ermöglicht werden, mit üblichen Gewinnen etwas verkaufen zu können.

Nach dem rasanten Anstieg der Zinsen vor knapp drei Jahren und dem folgenden Preisabfall hat die Erholung des Wohnimmobilienmarkts begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse Landsberg-Dießen. „Gerade junge Menschen streben wieder verstärkt nach den eigenen vier Wänden. Laut DSGV-Vermögensbarometer plant aktuell mehr als jeder Zweite im Alter zwischen 20 und 29 Jahren den Kauf einer Immobilie. Im Durchschnitt über alle Altersklassen hinweg planen 39 Prozent der Menschen in Deutschland den Erwerb eines eigenen Zuhauses. Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr“, sagt Erwin Bumberger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Landesbausparkasse (LBS) Süd.

„Erholung auf dem Immobilienmarkt nach dem Zinsschock“

Das Interesse an Eigenheimen in der Region ist laut Sparkasse groß. „Das Anziehen der Nachfrage hat zu einem Stopp des Preisrückgangs im Bestand geführt. In guten Lagen und bei sanierten Objekten können die Preise auch wieder steigen. Für Gebäude in schlechtem energetischem Zustand ist dagegen weiterhin mit Preisabschlägen zu rechnen. Insgesamt erwarten wir in den kommenden Monaten eher eine Seitwärtsbewegung der Preise“, sagt Roland Böck, Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen.

Icon vergrößern Roland Böck (links), Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen, und Thomas Mann, Leiter des Immobilien-Centers am Hauptplatz. Foto: Michaela Mann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Roland Böck (links), Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen, und Thomas Mann, Leiter des Immobilien-Centers am Hauptplatz. Foto: Michaela Mann

Im Landkreis Landsberg betrug das Volumen der Immobilientransaktionen im vergangenen Jahr 638 Millionen Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag der Wert bei 577 Millionen Euro pro Jahr. „In 2024 sind die Immobilienumsätze im Landkreis um knapp 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese Entwicklung zeigt eine Erholung auf dem Immobilienmarkt nach dem Zinsschock von Mitte 2022“, erklärt Böck.

Der Kreis Landsberg wächst: Eine „rege Bautätigkeit“ ist erforderlich

Genauere Angaben zu den Immobilienpreisen enthält der Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe. Demnach kosten Baugrundstücke in der Region zwischen 400 und 1200 Euro pro Quadratmeter. Doppelhaushälften und Reihenhäuser sind für 550.000 bis 1,15 Millionen Euro zu haben und neue Eigentumswohnungen für 4000 bis 8500 Euro pro Quadratmeter. Gebrauchte freistehende Häuser werden für 350.000 bis 1,7 Millionen Euro angeboten, gebrauchte Doppelhaushälften und Reihenhäuser für 350.000 bis eine Millionen Euro und Eigentumswohnungen für 3000 bis 7000 Euro pro Quadratmeter.

Der Bedarf an Wohnraum wird auch in Zukunft hoch bleiben. Laut der Prognose des Landesamts für Statistik wird die Bevölkerungszahl im Landkreis Landsberg um gut 7 Prozent bis 2043 wachsen (auf knapp 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner). „Insgesamt hat die Zahl der Baufertigstellungen im Landkreis Landsberg in den vergangenen Jahren ein hohes Niveau erreicht. Dennoch wird dies nicht überall der Nachfrage gerecht. Insofern ist auch weiterhin eine rege Bautätigkeit erforderlich“, sagt Roland Böck. Die Sparkasse Landsberg-Dießen konnte im vergangenen Jahr 95 Objekte am Immobilienmarkt vermitteln. Der Wert der Kaufobjekte hat 46,6 Millionen Euro erreicht. Die Darlehenszusagen für Baufinanzierungen beliefen sich auf 147,2 Millionen Euro. Im aktuellen Finanzierungsumfeld sei weiterhin das Bausparen gefragt.