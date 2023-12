Landsberg

vor 33 Min.

Wie Landsbergs Christkindlmarkt bei jungen Menschen ankommt

Plus Jugendliche und junge Erwachsene schätzen Ambiente und Angebot auf dem Landsberger Christkindlmarkt. Sie haben aber auch konkrete Verbesserungsvorschläge.

Von Christina Wanner Artikel anhören Shape

Auch wenn das Wetter an diesem späten Nachmittag nicht mitspielt, hält das die Leute in Landsberg nicht davon ab, sich auf dem Christkindlmarkt am Hauptplatz zu treffen. Für viele gehört das zum festen Bestandteil ihrer Adventstage. Auch Christina und Hannah können sich diese Tradition gar nicht mehr wegdenken. Die beiden Jugendlichen sind mit ihren Müttern da und schauen sich, wie jedes Jahr, bei den Ständen um. Wenn die größte Freude dabei auch beim Essen liegt, versuchen sie dennoch, sich wirklich alles anzuschauen. Was ihnen bei der breiten Auswahl noch fehle, sei ein Stand, der ausschließlich für das Unterstellen gedacht ist, nachdem besonders regnerisches Wetter als störend beim Essen empfunden wird.

Christine (links) und Hannah hätten bei regnerischem Wetter in Landsberg gerne einen Stand zum Unterstellen. Foto: Christian Rudnik

Luisa ist 20 Jahre alt und kommt aus Augsburg. Um ihrem Freund Paul die Stadt zu zeigen, in der ihr Vater wohnt und die sie selbst sehr gerne mag, nimmt sie ihn heute mit nach Landsberg. Primär kommen sie ebenfalls für das Essen und den Glühwein, aber natürlich tragen auch die Lichter und Musik zur Atmosphäre bei.

