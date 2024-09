Wie Landsbergs Kajakfahrer auf dem Lech trainieren

Um 18 Uhr treffen sich die knapp zwanzig Kajakfahrerinnen und Kajakfahrer der Kajakabteilung des Deutschen Alpenvereins (DAV) Landsberg an der Kajakhütte. Von dort machen sie sich auf den Weg zum Einstiegspunkt an der Staustufe 15 für ihr wöchentliches Training. Die Neoprenanzüge sind bereits angezogen. Bevor es ins Wasser geht, wird auch die restliche Ausrüstung angelegt: der Spritzschutz, der über die Cockpitöffnung des Kajaks gespannt wird und verhindert, dass Wasser ins Boot gelangt, sowie Helm und Schwimmweste zum Schutz der Kanuten. Nachdem auch die Boote und Paddel vorbereitet sind, geht es dann in den Lech.

