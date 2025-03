Wer denkt, er kann in Landsberg ein Geschäft eröffnen, sich zurücklehnen und alles übers Personal machen, der wird wohl nicht lange im Einzelhandel tätig sein. Denn was hier gefragt ist, ist Esprit, Einsatz und die persönliche Anwesenheit des Chefs oder der Chefin. Denn mit Kompetenz, Fachwissen und freundlichem Personal klappt es auch in schwierigen Zeiten.

Alexandra Lutzenberger

Landsberg

Einzelhandel