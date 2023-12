Unbekannter stiehlt mehr als 500 Euro aus dem Geldbeutel einer Frau

In Wielenbach werden einer Frau auf einem Parkplatz mehr als 500 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag gegen 13 Uhr ist es auf dem Parkplatz eines Geschäfts in Wielenbach zum Diebstahl von mehr als 500 Euro an Bargeld gekommen. Ein bislang unbekannter Täter täuschte laut Polizei einer 64-jährigen Weilheimerin vor, dass er für die Errichtung eines Taubstummen-Zentrums sammeln würde.

Die Frau übergab ihm eine Spende von 20 Euro und trug sich in eine Liste ein. Vermutlich währenddessen entnahm der Täter mehr als 500 Euro aus der Geldbörse der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegen. (AZ)

