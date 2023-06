1973 in Windach: Ein großes Fest und ein unerwarteter Fund

1973 feiern die Veteranen und die Sportfreunde in Windach ein großes gemeinsames Fest. Ein paar Wochen zuvor wird etwas gefunden, was 28 Jahre vermisst worden war.

In diesem Jahr können die Sportfreunde Windach das 100-jährige Bestehen ihres Vereins feiern. Eine große Feier gab es in Windach übrigens auch schon 1973, als die Sportfreunde ihr 50. Jubiläum begingen - gemeinsam mit dem Veteranen- und Kameradenverein Windach-Hechenwang, der damals bereits auf 100 Jahre Vereinsgeschichte blicken konnte. Im Vorfeld des viertägigen Fests vom 8. bis 11. Juni machte der Veteranenverein eine unerwartete Entdeckung.

Für das Fest wurde auf dem Hölgenäcker (wo heute die Post ist) ein Bierzelt aufgestellt. Am Freitagabend, 8. Juni, fand um 20 Uhr der Bieranstich mit der Blaskapelle Schöffelding statt. Der damalige Bürgermeister Jakob Graf hatte die Schirmherrschaft der Jubiläumsfeierlichkeiten übernommen und eröffnete diese. Am Samstag fand um 19.30 Uhr ein Ehrenabend für verdiente Mitglieder beider Vereine statt, bei dem die Musikkapelle Windach als Festkapelle spielte.

Beim gemeinsamen Jubiläumsfest des Veteranenvereins und der Sportfreunde Windach zapfte 1973 der damalige Bürgermeister Jakob Graf das erste Fass Bier an. Foto: Veteranen- Und Kameradenverein Windach

Am Sonntag trafen sich alle Vereine und ihre Abordnungen am Festzelt. Es folgte ein Kirchenzug zu Maria am Wege, wo der Festgottesdienst abgehalten wurde. Anschließend gab es einen Festumzug zum Denkmal, wo Veteranen und Sportler Kränze niederlegten und ihrer Verstorbenen gedachten. Teilnehmende Kapellen und Vereine waren: Die Blaskapelle Schöffelding und die Festkapelle Windach, die Veteranenvereine aus Greifenberg, Eresing, Schöffelding und Schondorf und die Sportfreunde Windach. Der Schriftführer des Veteranenvereins, Georg Fichtl, schrieb: „Wir hatten auch ein sehr schönes Wetter und sehr viele Leute sind zu uns gekommen, so dass wir einen vollen Erfolg verbuchen konnten.“

Fußballturnier und Heimatabend beim großen Fest in Windach 1973

Die Fußballer hatten ein Jubiläumsturnier durchgeführt. Bruno Müller nahm am Sonntagabend die Siegerehrung vor.

Am Montag fand noch ein Heimatabend statt, an dem die Trachtengruppen aus Scheuring, Hofstetten und Stoffen mitwirkten. Es spielte die Trachtenkapelle Scheuring.

Ein besonderes Ereignis rund um diese Feierlichkeiten hatte sich jedoch anlässlich der Festvorbereitungen am 26. April 1973 zugetragen. Im damaligen Gemeindeamt (die spätere Apotheke) traf sich der Festausschuss der Veteranen mit Bürgermeister Jakob Graf. Während der Sitzung erinnerte sich Graf einer Schachtel, die sich im Speicher des Gemeindelokals befand und die wohl dem Veteranenverein gehörte. Schriftführer Georg Fichtl war sofort entschlossen, der Sache nachzugehen.

Aus einem weißen Karton schauten einige goldene Borten heraus

Bei Kerzenlicht erklommen er und Graf die Stiege hinauf zum Speicher. Unter den vielen dort abgestellten Schachteln erkannten sie einen weißen Karton, aus dem einige goldene Borten herausschauten. Eiligst kehrten sie zur Sitzung zurück und lüfteten das Geheimnis um diese Schachtel.

Es war ein Anblick des Erstaunens, als die erste Vereinsfahne des Veteranenvereins von 1872 zum Vorschein kam. Sogar die Fahnenbänder und Schärpen waren darunter sorgfältig eingepackt. Schriftführer Fichtl war am meisten erstaunt, denn er hatte 1958 das Schriftführeramt übernommen und eine kurze Vereinschronik erstellt. In dieser hatte er am 6. Januar 1959 geschrieben: „Als nun der Zweite Weltkrieg sein trauriges Spiel beendete, kamen die Franzosen in das Dorf und stöberten die erste historische Fahne auf und nahmen sie kurzerhand mit.“

Er hatte sich bei dieser Niederschrift auf die Berichte der Zeitzeugen aus dem Jahre 1945 verlassen. Fichtl selbst war damals noch in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Alle hatten seine Darstellung im Jahre 1959 als richtig befunden und jetzt, im Jahre 1973, tauchte die erste Fahne, nachdem sie 28 Jahre als vermisst gegolten hatte, wieder auf. Die Fahne wurde leicht ausgebessert und dann bei den Jubiläumsfeierlichkeiten von den älteren Mitgliedern des Veteranenvereins mitgeführt.