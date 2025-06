9. Dan im Taekwon-Do

Nach seiner jahrzehntelangen Arbeit als Trainer, als Meister und Großmeister im Taekwon-Do ist Nüsrettin Ala nun von der Deutschen Budo Organisation (DBO) erneut geehrt worden. In Baden-Württemberg wurde das Vereinsmitglied der Sportfreunde Windach vom Verband mit dem 9. Dan im Kampfsport Taekwon-Do ausgezeichnet. Höhere Dan-Auszeichnungen werden in den Kampfsportarten meist aufgrund der besonderen charakterlichen und fachlichen Qualifikation eines Kampfsportlers erteilt. Es zählt hierbei die gesamte Persönlichkeit sowie sein Engagement zur Förderung des Sports.

Großmeister Nüsrettin Ala begann sein Kampfsporttraining im Mai 1975 in einer privaten Kampfsportschule in Würzburg. Neben dem eigentlichen - fast täglichen - Training besuchte er regelmäßig weiterführende Lehrgänge und Kurse im In- und Ausland. So erweiterte er seine Erfahrung im Bereich Taekwon-Do und verfeinerte seine Kampftechnik. Er ist nun bereits seit knapp zwei Jahren Trainer bei den Sportfreunden Windach. Nach vielen Jahren Trainertätigkeit und Studium asiatischer Kampfsportarten, begann er mit der Entwicklung eines eigenen Kampfstils unter dem Namen „Hangul- Taekwon-Do“, der bei den Sportfreunden Windach gelehrt wird.

Training ist montags von 19 bis 20:30 Uhr für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene, sowie freitags von 15:30 bis 16:30 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, jeweils in der Turnhalle in Windach. Anfänger und Erwachsene sind jederzeit herzlich willkommen. Selbstverteidigungskurse für Frauen werden nach den großen Ferien angeboten. Weitere Informationen auf den Webseiten: www.taekwondo-system-ala.de und www.sf-windach.de

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!