Adventsmarkt in Windach mit einer seltenen Attraktion

Der Windacher Advent im Schlosspark findet zum 18. Mal statt. Der reichliche Schneefall eine Woche zuvor sorgt noch für eine winterliche Szenerie.

Zum 18. Mal fand der Windacher Advent statt, eine Veranstaltung, bei der Vereine, Gruppen und Privatpersonen Weihnachtliches und Kulinarisches für die Pfarrei verkaufen. Eine winterliche Attraktion gab es in diesem Jahr jedoch zum ersten Mal: richtig Schnee!

Beim Betrachten der Fotos von den vergangenen Veranstaltungen kann man bei genauerem Hinsehen auch 2010 und 2012 Anzeichen von Schnee erkennen. Der reichliche Schneefall am Wochenende zuvor sorgte aber dafür, dass auch am zweiten Adventswochenende noch ordentlich Schnee lag.

Der Nikolaus schaut beim Windacher Advent auch vorbei

Bei meist guten Wetterbedingungen kamen an beiden Tagen sehr viele Besucher in den Schlosspark und sorgten für einen großartigen Erlös, welcher im Wesentlichen der Sanierung der Orgel in der Pfarrkirche Maria am Wege zugutekommt.

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch eine Blechbläsergruppe der Musikkapelle Windach hießen Bürgermeister Richard Michl, Pfarrer Markus Willig und Kirchenpfleger Walter Graf die Besucher im Schlosspark willkommen und dankten dem Organisationsteam für ihre Arbeit. Um 17 Uhr kam der Nikolaus und verteilte seine Gaben an die Kinder.

Babbia’s Sauhaufen, eine Windacher HipHop/Breakdance-Gruppe und die Chamäleon Harmonists gestalteten das musikalische Programm am Samstag.

Im Rahmen von „Mache Dich auf“ fand im Rathaus eine kurze Andacht statt. Bei dieser Aktion der Pfarreiengemeinschaft Windach wird im Advent täglich ein Licht von Tür zu Tür getragen.

Ausstellung mit Krippen und Vogelhäuschen

Im Rathaus gab es an beiden Tagen eine Krippen- und Vogelhäuschenausstellung, die Maria Dörner und ihre Musikschüler musikalisch umrahmten. Der Windacher Literaturkreis las den Kindern Geschichten aus dem Märchenbuch vor und das Christkindlpostamt übermittelte Weihnachtswünsche. Vor dem Rathaus luden drei Schafe die Kinder zum Streicheln ein. Bei einer Tombola konnte man sein Glück versuchen.

Am Sonntag wurde der Windacher Advent vom Bambini-Orchester und den Weisenbläsern musikalisch umrahmt. (AZ)