„Alles in Butter“: Windacher Ausflug mit Geschichte und Seeblick

Der diesjährige Ausflug der Jagdgenossenschaft Windach und des Veteranen- und Kameradenvereins Windach-Hechenwang führte nach Weißenburg und zum Großen Brombachsee in Mittelfranken. Nach der üblichen Handwurst-Brotzeit an einem Parkplatz nahmen die 50 Teilnehmer an einer Stadtführung in Weißenburg teil, einer Stadt mit 18.500 Einwohnern, die während der Reformation lutherisch wurde.

Anhand von Sprichwörtern veranschaulichte die Gästeführerin die lange Geschichte der Stadt, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Damit das Merano-Glas beim mittelalterlichen Handel mit Venedig sicher und unzerbrochen in Weißenburg ankam, wurde es in Fässern mit Butter transportiert. So entstand das Sprichwort „alles in Butter“. Im Gasthof Krone in Spalt wurde das Mittagessen eingenommen. Bei herrlichstem Sonnenschein bestiegen die Gäste aus Windach das mehrstöckige Ausflugsschiff und umfuhren den Großen Brombachsee, einen etwa neun Quadratkilometer großen Stausee, der im Jahr 2000 eingeweiht wurde. Der Heimweg führte über Pfaffenhofen an der Ilm, wo im Hotel Straßhof ein abschließendes Abendessen auf die Ausflügler wartete.

