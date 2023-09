Auch Windach greift bei der BayernHistoryApp zu

Das Kulturprojekt auf dem Handy wird in Windach mit den Beiträgen von Archivar Gerhard Heininger bestückt.

Ein Rundgang durch Windach könnte bald zu einem digitalen Erlebnis werden. Ob über das Schloss, die Historie des Dorfes oder über besondere Ereignisse und Personen – die BayernHistoryApp bietet Informationen zur Geschichte, Heimatkunde und Kultur im Ort auf Smartphones. Alois Kramer vom Verein die KunstBauStelle stellte dem Gemeinderat das Projekt vor. Er kam in Vertretung von Wolfgang Hauck, der dieses Online-Angebot initiiert hat.

Vor dem Hintergrund, dass sich bis Ende 2023 Gemeinden im Rahmen eines geförderten Kulturprojekts kostengünstig daran beteiligen können, erläuterte er die Vorteile einer Partnerschaft über einen Förderbeitrag in Höhe von einmalig 3000 Euro: Sogenannte „Points of Interest“ werden als Rundgang aus den vorhandenen Materialien von Heimatforscher Gerhard Heininger aufbereitet und für die BayernHistoryApp zur kostenfreien Nutzung bis 2033 zur Verfügung gestellt. Kostenlos und werbefrei stellt die neue App geführte Rundgänge mit Audioguide, Internetlinks, redaktionelle Beiträge, Podcasts sowie Videomaterial zur Verfügung. Einheimische und Gäste können durch die Anwendung Neues entdecken, die Sehenswürdigkeiten des Ortes erleben und Spaß an der Geschichte bekommen.

Mit einer App könne die junge Generation besser erreicht werden

Im Gemeinderat war man sich einig und Bürgermeister Richard Michl (Freie Wähler) betonte: „Mit Gerhard Heininger haben wir einen ausgezeichneten Archivar, der die Geschichte Windachs und Umgebung hervorragend aufarbeitet. Diese App ist ein tolles Instrument, unseren Ort zu präsentieren.“ Außerdem könne dadurch die jüngere Generation besser erreicht werden. „Ich freue mich schon, wenn wir Windach erste Mal mit dem Smartphone erkunden können.“ (nb)

