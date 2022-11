Windach

06:05 Uhr

Auch Windach will für einen Blackout gerüstet sein

Um Notstromaggregate und Notunterkünfte kümmert sich die Gemeinde Windach, um Notfallvorräte sollen sich die Bürgerinnen und Bürger kümmern, heißt es in Windach.

Plus Die Windacher Task Force stellt ihre Überlegungen für einen anhaltenden Stromausfall vor. Vorsorge ja, aber keine Hamsterkäufte, rät Bürgermeister Michl.

Von Nicole Burk

Was ist zu tun, wenn es infolge der Energiekrise zu einem flächendeckenden Stromausfall kommt? Das Thema ist aufgrund des Krieges in der Ukraine aktueller denn je. Im April hat die Gemeinde Windach eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Maßnahmen eingerichtet. Leiter der Task Force, der Hechenwanger Gemeinderat Siegfried Dumbsky, stellte nun in einer Gemeinderatssitzung die bisherigen Planungen und Umsetzungen vor.

