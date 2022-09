Windach

Barbara Döppl kehrt als Schulleiterin nach Windach zurück

Barbara Döppl ist die neue Schulleiterin in Windach. Die Dießenerin wird sich auch viel mit Bauthemen beschäftigen müssen, weil die Grundschule in den kommenden zwei Jahren umfangreich saniert wird.

Plus Barbara Döppl folgt in Windach auf Erich Bachmaier. Sie kennt die Schule bereits. Ein Thema liegt ihr aufgrund eigener Erfahrungen sehr am Herzen.

Eigentlich ist Barbara Döppl Pädagogin, doch in den kommenden zwei Jahren wird sie sich verstärkt auch mit Bauthemen beschäftigen müssen. Die Grundschule in Windach wird für sechs Millionen Euro saniert und sorgt für einigen Aufwand bei der Koordination des Schulbetriebs. Döppl folgt auf Erich Bachmaier, der die Grundschule in Windach in den vergangenen 14 Jahren geleitet hatte und vor Kurzem in Pension gegangen ist. Die Lehrerin erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, welche Themen ihr am Herzen liegen und warum die ersten Klassen heuer sehr groß sein werden.

