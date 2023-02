Bücherei Windach erweitert ihr Angebot am neuen Standort

Im Oktober ist die Windacher Bücherei in die Hechenwanger Straße umgezogen. Jetzt werden dort auch die Öffnungszeiten ausgedehnt.

"Der neue Standort an der Hechenwanger Straße 16 ist für die Gemeindebücherei Windach ein echter Glücksfall", freut sich Edith Kracher, die Leiterin der Bücherei, die sich mit ihrem Team seit Oktober in den hellen und großzügig gestalteten Räumen befindet. "Wir hatten schon immer kontinuierlich steigende Mitgliederzahlen, aber der große Zulauf seit Oktober freut uns enorm. Es macht viel aus, dass wir nun von der Straße aus sichtbar sind." Viele Windacher, Schöffeldinger, Hechenwanger - aber auch viele Leser aus Nachbargemeinden - entdeckten die Vorzüge der Bücherei: Aktualität der Titel, ein breites Spektrum an Themen, große Auswahl, Kostenersparnis, Nachhaltigkeit. Denn Leihen statt Kaufen schone auch die Ressourcen, heißt es in einer Mitteilung.

Neu im Aktionsprogramm der Bücherei sind Vorlesetage für (Schul-)Kinder ab sechs Jahren. Katja Immel will als Verlagsbuchhändlerin kleinen und großen Kindern die Freude am Lesen vermitteln. Der nächste Vorlesetag für Kinder ist am Freitag, 24. Februar, um 16.30 Uhr. Anmeldungen können per E-Mail an post@buecherei-windach.de gerichtet werden.

Außerdem ist die Bücherei jetzt länger geöffnet: Neben den bisherigen Öffnungszeiten am Sonntag von 10.15 bis 12 Uhr und Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr ist auch jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr auf. (AZ)

