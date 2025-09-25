CarSharing und E-Mobilität zum Anfassen

Sonnenschein, nettes Flair und viel Interesse bei den Besuchern: Am Ende des Tages konnten die Vorstandsmitglieder des Windacher CarSharing-Vereins zwei neue Mitglieder verzeichnen. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche hatten sie zum Probefahren und zum Schnuppern eingeladen. Anlass dafür war, dass der Verein dank der Unterstützung durch die Gemeinde ein weiteres Elektrofahrzeug in die die Flotte aufnehmen konnte. Damit stehen in Windach nun zwei und in Schöffelding ein Fahrzeug zur Verfügung, allesamt E-Autos. Zur Erweiterung der CarSharing-Flotte wurde in Oberwindach erst kürzlich eine Ladesäule am Wertstoffhof installiert und ein Peugeot 2008 erworben. Dieses Fahrzeug ist größer als die bisherigen Fahrzeuge der Flotte und erlaubt, auch mal umfangreichere Dinge zu transportieren.

Wie funktioniert das Laden daheim, unterwegs oder an der neuen Ladesäule vor dem Schlossmarkt? „Mein Auto ist in die Jahre gekommen, das nächste wird elektrisch sein, kann ich mich das trauen?“, fragte ein älterer Bürger, und saß schon im E-Auto, machte sich mit der Automatik und anderen Details vertraut und wagte die ersten Meter mit der neuen Technik. Denn: CarSharing und E-Mobilität bieten viele Vorteile, auf die immer wieder hingewiesen werden muss. CarSharing-Fahrzeuge, insbesondere wenn elektrischer Natur, sind oft energieeffizienter als private Pkw und stoßen pro Kilometer deutlich weniger CO₂ aus. Ob als praktischer Zweitwagenersatz, für junge Fahranfänger oder klimabewusste Nutzer: Wer weniger als 12.000 Kilometer pro Jahr fährt, fährt mit CarSharing günstiger. Das Windacher CarSharing bietet außerdem moderate Nutzungsgebühren und hat keine laufenden Mitgliedsbeiträge – es zahlt nur, wer auch fährt. Außerdem ist das Parken für E-Autos in Bayern bis drei Stunden innerhalb der Maximal-Parkdauer kostenlos. Wer sich für das CarSharing in Windach interessiert, findet nähere Informationen unter www.mobi-ll.de/carsharing/windach.

