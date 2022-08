Windach

10:59 Uhr

Klebstoff-Spezialist Delo in Windach ist auf Wachstumskurs mit Hindernissen

Plus Das Unternehmen Delo will in Schöffelding erweitern und in Asien bauen. Geschäftsführerin Sabine Herold spricht über diverse Herausforderungen. Der Freistaat zeichnet die Firma aus.

Von Christian Mühlhause

Wenn Sabine Herold, Geschäftsführerin von Delo, einem Hersteller von Industrieklebern, über die aktuelle Situation spricht, türmt sich ein Berg von Herausforderungen auf. Und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen will das Schöffeldinger Unternehmen – das 900 Mitarbeitende hat – erweitern und in Asien ein neues Werk bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen