DELO: Rekordbeteiligung bei Blutspende

Am Montag machte der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes Station bei DELO. Dabei spendeten 92 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Blut, darunter 20 Erstspender. Es war das achte Mal, dass DELO eine solche Aktion in den Räumlichkeiten in Windach organisierte. Die von Mitarbeitenden initiierte Aktion wird regelmäßig durchgeführt, um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Die hohe Beteiligung wurde sowohl vom Bayerischen Roten Kreuz als auch von der Geschäftsführung positiv aufgenommen. Die Initiative wird seit ihrer Einführung unterstützt, indem das Blutspenden während der Arbeitszeit ermöglicht wird. In Deutschland werden täglich etwa 15.000 Blutspenden benötigt, um unter anderem Operationen und Behandlungen zu gewährleisten.

