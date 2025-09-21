Der HSV Windach räumt beim Turnierhundsport kräftig ab

Bei der vom 05. bis 07. September auf der Schwäbischen Alb in Bitz ausgetragenen dhv Deutschen Meisterschaft / Deutschen Jugendmeisterschaft Turnierhundsport (DM THS) konnten sich alle vier Teilnehmer mit ihren sportlichen Hunden einen Platz auf der Siegertreppe sichern. Ihre Trainer Katharina Leibner und Franz Mösle sind mehr als stolz auf ihre Hundesportler. „Das Training hat sich voll ausgezahlt!“ freut sich Katharina, die ihr Team als Zuschauerin in Bitz kräftig anfeuerte. Die Mensch-Hund-Teams hatten sich bei der diesjährigen Bayerischen Meisterschaft THS für die Teilnahme an der dhv DM qualifiziert.

Irsi Lössl mit Bertl beim 1000-Meter-Sprint. Foto: Stephanie Winklmeier

So ging Stephanie Höhn bei der DM im THS mit ihrer Hovawart-Hündin Ambra im Vierkampf 3 – der Königsdisziplin des THS – an den Start; ebenso Franz Mösle mit seiner Elo-Hündin Donka, der zusätzlich seinen Titel DM THS 2024 zu verteidigen hatte. Beide Hund-Mensch-Teams krönten ihre THS-Karriere im Vierkampf 3 in ihrer jeweiligen Altersklasse mit dem Titel Deutscher Meister THS 2025. Im Vierkampf 2 zeigten Franz Mösle und seine Niemandsländer-Hündin Arabella ihr sportliches Können und brillierten hier ebenfalls mit dem Titel Deutscher Meister THS 2025.

Iris Lössl mit Bertl, ihrem Australian Cattle-Dog, und Michael Benker mit seiner Border Collie-Hündin Motte traten im Sprintvierkampf an – der jüngsten Disziplin im THS. Beide erreichten in ihrer jeweiligen Altersklasse im Sprintvierkampf den dritten Platz. Bei beiden Sportarten absolvieren die Sportler mit ihren Hunden unter Zeitmessung einen Hindernisparcours, Slalom- und Hürdenlauf, bei dem die Hunde den Parcours möglichst fehlerfrei laufen, während der Hundeführer schnellstmöglich mit entlang läuft. Die vierte Disziplin stellt im Vierkampf die Unterordnung dar, während beim Sprintvierkampf die Mensch-Hund-Teams einen 1000-Meter-Geländelauf absolvieren. Gratulation den erfolgreichen THS-Sportlern und -Sportlerinnen des HSV Windach u.U. e.V. und ihren tollen Hunden zu ihrem Erfolg und den hervorragenden Leistungen.

