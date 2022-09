Der Schlossmarkt in Windach wird aufgefrischt

Plus Der Windacher Schlossmarkt soll attraktiver werden, denn der bisherige Zustand wird als unzureichend erachtet. Jetzt gibt es ein Konzept zur Neugestaltung.

Der Schlossmarkt im Herzen von Windach ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Bereits im Februar berichtete Gerhard Altschäffl in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Schlossmarkt Windach eG, welche Maßnahmen notwendig seien, um den Markt zukunftsfähig zu machen. Die Gemeindewerke wurden beauftragt, die Vorschläge weiterzuverfolgen, Planer zu beauftragen und Angebote einzuholen. Florian Zarbo und das Architekturbüro Sunder-Plassmann stellten das Konzept in der jüngsten Sitzung vor.