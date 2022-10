Deutschlands schönstes Schaf heißt Marla und lebt in Windach

Plus Bei der Bundesschau gewinnt Stephan Kreuzer aus Windach mit seinem Brillenschaf den Titel. Er erzählt, worauf die Juroren achten und warum er kein Schäfer sein will.

Für Stephan Kreuzer war die Sache schon immer klar: Seine Schafe sind die schönsten. Dass das aber weit mehr als eine rein subjektive Vermutung ist, hat ihm nun bei der Bundesschau eine Fachjury bestätigt. Kein anderes der 770 gemeldeten Tiere war so beeindruckend wie seine Marla. Das Brillenschaf holte sich den Titel. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt der Windacher, was ein gutes Zuchtschaf ausmacht, wie die anderen Züchter reagierten und warum es für ihn trotz des Erfolgs keine Option ist, als Schäfer zu arbeiten.