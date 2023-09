Windach

18:00 Uhr

Die Gemeinde Windach verfügt weiter über ein dickes Finanzpolster

Plus Dank hoher Steuereinnahmen kann die Gemeinde Windach finanziell weiter aus dem Vollen schöpfen. Einen Großteil der Vorhaben wickeln die Gemeindewerke ab.

Von Nicole Burk

Gut drei Monate vor Jahresende hat nun auch der Windacher Gemeinderat den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Das von Kämmerin Katharina Berchtold vorgelegte Zahlenwerk bot dabei wenig Überraschungen und zeugt von einer guten Finanzausstattung der Gemeinde.

Wie sie in der Sitzung berichtet, lag der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2022 bei rund 21,7 Millionen Euro. Aufgrund guter Steuereinnahmen konnte die Gemeinde im vergangenen Jahr einen Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3,7 Millionen Euro erzielen. In diesem Jahr geht die Kämmerei davon aus, dass rund sieben Millionen Euro Gewerbesteuer und drei Millionen Euro Einkommensteueranteil eingehen werden.

