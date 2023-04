Dreijähriger wird bei Verkehrsunfall in Windach verletzt

In Windach kommt ein Paketzusteller mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort ist ein Autofahrer mit seinem Sohn unterwegs.

Ein hoher Sachschaden und ein leichtverletzter Dreijähriger sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag in Windach ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei kam ein 40-jähriger Paketzusteller mit seinem Kleintransporter in einer engen Kurve in der Hechenwanger Straße auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Mannes zusammen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 25.000 Euro.

Beide Unfallfahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit

Bei dem Unfall wurde der dreijährige Sohn des 36-Jährigen leicht verletzt, als der Airbag auslöste. Der Bub wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AZ)

