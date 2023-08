Windach

12:00 Uhr

Ehemalige Stadtbaumeisterin Weber hat neue Aufgabe in Windach

Bis Ende Juni war Birgit Weber Stadtbaumeisterin in Landsberg, jetzt hat sie eine verantwortungsvolle neue Aufgabe in Windach.

Plus Eigentlich wollte die frühere Landsberger Stadtbaumeisterin Birgit Weber ab 1. Juli einfach mal ein paar Wochen nichts tun. Doch in ihrem Wohnort Windach wird sie gebraucht.

Von Gerald Modlinger

"Ich wollte ja wenigstens vier Wochen nichts tun", so stellte sich Birgit Weber nach ihrer achtjährigen Tätigkeit als Landsberger Stadtbaumeisterin den Eintritt in den Ruhestand vor. Doch es kam anders für die 64-Jährige: Noch bevor sie am 1. Juli offiziell in Rente gehen konnte, wurde sie in Windach zur Vorständin einer Genossenschaft bestellt. Dabei handelt es sich zwar um keine Vollzeittätigkeit, aber Birgit Weber wird dort wohl einiges zu tun bekommen.

Zumindest im August gönnt sich Weber, die seit mehr als 25 Jahren in Windach lebt, eine kleine Auszeit. Doch für ein Gespräch mit unserer Redaktion nimmt sie sich als neue Vorständin der Schlossmarkt-Genossenschaft Zeit. Denn es ist ihr ein großes Anliegen, den Schlossmarkt, den Supermarkt in der Ortsmitte von Windach, zukunftsfähig zu machen.

