Ein Garten in Windach wird zur Kunstausstellung

Gabi Becker lädt zusammen mit Bianka Pröll und Sabine Siebenländer in ihren Windacher Garten ein. Das Motto lautet „Kunst wartet 2.0“.

Ausdrucksstarke, abstrakte Malerei, an Büsche und Bäume gelehnt, gehängt zwischen Äste und Blattwerk, ausgebreitet auf der Wiese, dazwischen wunderschöne Kissen drapiert, stilvoll gepolsterte Sitzgelegenheiten gruppiert und märchenhafte kleine Skulpturen gestellt: Das alles wirkte an einem strahlenden Sommertag im zauberhaften Garten der Malerin Gabi Becker in Windach wie ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, das auf Betrachter und Betrachterinnen wartet.

Nach und nach ließen sich staunende Gäste bei Snacks und Getränken zum Rundumblick und gemütlichen Verweilen nieder. Gabi Becker hatte ihr Haus, ihr Atelier und ihren Garten, in den sie zum Spaziergang bat, für Besucherinnen und Besucher geöffnet, die so einen großartigen Blick auf ihr unermüdliches Schaffen werfen konnten. Die talentierte Autodidaktin erwischte vor vielen Jahren die unbändige Freude an der Malerei, die sie mit all ihrer Vielfalt an Farben, unterschiedlichen Arbeitsweisen und Materialien faszinierte und die ihr ständig neue Inspirationen gibt.

Drei Künstlerinnen zeigen ihre Werke auf Ausstellung in Windach

In ihren gegenstandslosen, oft großflächigen Bildern, geschaffen mit Acryl und Pigmenten, einmal temperamentvoll leuchtend bunt, mit lilafarbenen und orangen Strömungen, dann wieder kontrastreich in mehreren Schichten aufgetragen, ist die Leidenschaft am Zusammenspiel von Linien, Flächen und Strukturen erkennbar. „Ich kombiniere gerne zueinander passende Arbeiten in Serien“, so die Künstlerin. Die durchgängige Ästhetik ihrer Kompositionen spiegelt sich auch in der Serie, die unterschiedliche Situationen an Bahnhöfen beschreibt, wider.

Ein buntes Sammelsurium von Kunstwerken stellten Gabi Becker, Bianka Pröll und Sabine Siebenländer für die Besucherinnen und Besucher im Garten in Windach zusammen. Foto: Hertha Grabmaier

Mit ebensolchem schöpferischem Antrieb und außergewöhnlichem handwerklichem Geschick, lässt die Inhaberin von Polsterwerk & Raum in Schöffelding, Bianka Pröll, neue Wohnideen entstehen, die perfekt mit den gezeigten Bildern von Gabi Becker harmonieren. Von den unterschiedlichsten, mit extravaganten Stoffen bezogenen Sitzmöbeln aus, konnten sich die Gäste bequem auf die Bilder und Skulpturen ringsum einlassen. Die beiden Kinoklappsessel, die aus einem mittlerweile neu eingerichteten Münchner Kino stammen, waren schon wegen des auffallenden Bezuges mit ausgefallenen Fantasietieren besondere Hingucker. „Das Material beziehe ich von einer englischen Designerin, die ihre Zeichnungen auf Stoffe drucken lässt“, erzählt Bianka Pröll auf Nachfrage.

Dazwischen gab es passende Kissen, einladend drapiert, Weinkisten mit bequemen Sitzpolstern, Yogakissen in bunten Farben oder dezenten Tönen und einzigartige kleine Skulpturen von Sabine Siebenländer. Die Erschafferin der feinsinnigen Figuren kann wegen eines vor längerer Zeit erlittenen Schlaganfalles nur mit einer Hand arbeiten und damit Erstaunliches kreieren. Aus Ytong-Steinen arbeitet sie mit enormer Fertigkeit, Torsos, ideenreich gestaltete menschliche und tierische Geschöpfe heraus, die sie ansprechend bemalt. Besonders die leuchtend bunten Gesichter fanden große Bewunderung.

