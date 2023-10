Windach

12:40 Uhr

Ein jugendlicher Wind weht durchs Atelier Hämmerle in Windach

Plus Evamaria Felder und Maura Knierim sind zu Gast beim Ehepaar Hämmerle. Sie musizieren mit Freude und Elan.

Von Romi Löbhard

Seit 35 Jahren gibt es im Atelier Hämmerle in Windach die Tusculum Konzerte. Besucherinnen und Besucher bekommen hier in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen feine Klassik in unterschiedlichen Besetzungen geboten. „Das wird auch in Zukunft so bleiben“, betonte Franz Hämmerle, gemeinsam mit Ehefrau Maria Gastgeber der Reihe, bei der jüngsten Veranstaltung. Dass trotzdem Überraschungen möglich sind, bewiesen Evamaria Felder (Querflöte) und Maura Knierim (Harfe).

Angekündigt und angereist waren die beiden Musikerinnen als „Duo Lorelei“, aufgetreten sind sie als Duo „Nouveaux Pastell“. Der neue Name sei zwei Tage zuvor kreiert worden, verriet Maura Knierim. „Sie erleben folglich heute eine Premiere“, meinte sie. Dank der beiden jungen Frauen, Knierim ist erst seit ein paar Wochen Diplom-geschmückt, wehte ein frischer, jugendlicher Wind durch das Atelier. Eingerahmt von Musikern, Päpsten und weiteren Büsten und Skulpturen, die Franz Hämmerle aus Holz, Stein oder Bronze geschaffen hat, musizierte das Duo mit so Freude und Elan, ja fast Enthusiasmus.

