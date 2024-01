Ein Platz für Gelbbauchunken und Laubfrösche im Windachtal

Plus Eine Schneise im Wald, dazu sind Bagger und Traktor im Landschaftsschutzgebiet im Einsatz: Was die Gemeinde Windach damit bezweckt.

Minibagger, Traktor und Forstgeräte waren in den vergangenen Tagen im Windachtal südlich des Ortsendes am Windacher Kellerberg im Einsatz - und das auf dem ersten Grundstück im Landschaftsschutzgebiet, das sich von Windach über mehrere Kilometer entlang des gleichnamigen Flusses bis Unterfinning erstreckt. Die Erdarbeiten sind dabei ganz im Sinne von Natur und Landschaft, betonen der Landschaftsplaner Gerhard Suttner und Bürgermeister Richard Michl.

Die Gemeinde Windach ist seit zwei Jahren Eigentümerin des gut ein Hektar großen Waldgrundstücks. Sie hat es damals per Vorkaufsrecht zur Erfüllung naturschutzfachlicher und landschaftspflegerischer Zwecke erworben. Bereits vor einem Jahr wurde der dortige Fichtenrestbestand gefällt, wodurch ein Teil des Grundstücks nun unbewaldet ist, während darauf ansonsten überwiegend Laubholzarten wie Flatterulme, Schwarzerlen und Bergahorn wachsen.