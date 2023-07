Ein rauschendes Fest vor der Kulisse des Windacher Schlosses

Beim Schlossfest in Windach ist viel geboten: Die Musikkapelle Windach gibt musikalisch ihr Bestes, etliche Vereine kämpfen beim Bayerischen Dreikampf um Preise.

Das alljährliche Schlossfest der Musikkapelle Windach hat wieder zahlreiche Besucher in den idyllischen Schlosspark gelockt. Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Darbietungen und einem spannenden Wettkampf.

Den Auftakt des Festes bildeten dabei die Bläserklassen 3 und 4 sowie die Bambini Windach. Schon zu diesem Zeitpunkt war der Schlosspark sehr gut gefüllt. Im Anschluss übernahm die Musikkapelle selbst das musikalische Zepter und sorgte für Stimmung.

Beim Bayerischen Dreikampf siegt eine Mannschaft aus Schöffelding

Der Höhepunkt des Abends war zweifellos der Bayerische Dreikampf. Dabei traten der Burschenverein Windach, der Burschenverein Schöffelding, der Frauenbund Windach, die Jugend der Tell-Bergschützen Windach, die Feuerwehr Windach sowie der Kameraden- und Veteranenverein Windach-Hechenwang in drei Disziplinen gegeneinander an, nämlich Maßkrug schieben, Maßkrug hangeln und Bierkästen stapeln. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich, bei dem die Teilnehmer alles gaben, um den Sieg für ihre Gruppe zu erringen.

Die Musikkapelle Windach sorgte für die musikalischen Inhalte beim Schlossfest, zahlreiche andere Vereine maßen sich bei einem Bayerischen Dreikampf. Foto: Musikkapelle Windach

Am Ende konnte sich der Burschenverein Schöffelding vor der Schützenjugend und dem Frauenbund durchsetzen und den ersten Platz erringen. Die Mühen wurden mit Preisen belohnt, die die örtliche Metzgerei, ein Getränkemarkt in Weil und ein Supermarkt in Eching gestiftet hatten. Eine Versicherungsagentur aus Schondorf unterstützte die Veranstaltung unter anderem mit der Bereitstellung einer Hüpfburg.

Die Musik bietet für jeden Gast des Schlossfestes etwas

Die Musikkapelle begeisterte die Besucher bis in die späten Abendstunden mit einem Repertoire. Von Klassikern wie "Böhmischen Traum" bis zu den "Greatest Hits" von Queen und einem mitreißenden 80er-Kult-Medley war für jeden etwas dabei. Die Gäste genossen nicht nur die musikalischen Darbietungen, sondern auch die kulinarischen Köstlichkeiten.

Über viele Besucherinnen und Besucher konnte sich die Musikkapelle Windach bei ihrem Schlossfest freuen. Foto: Musikkapelle Windach

Insgesamt war das Schlossfest der Musikkapelle Windach ein voller Erfolg und ein gelungenes Fest für die gesamte Gemeinde, heißt es in einer Mitteilung. Die Musikkapelle blickt bereits mit Vorfreude auf das Fest im nächsten Jahr. (AZ)