Windach

vor 2 Min.

Grundschule Windach verabschiedet Erich Bachmaier in den Ruhestand

Rektor Erich Bachmaier verabschiedete sich an der Windacher Grundschule vom Kollegium und der Schülerschaft in den Ruhestand.

Plus Rektor Erich Bachmaier geht in den Ruhestand. Die Windacher Grundschule bereitet ihm ein rauschendes Abschiedsfest. Eine Frage ist unterdessen noch offen: Wer folgt auf den bisherigen Schulleiter?

Aufregung lag in der Luft, als kurz vor den Sommerferien ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Windach mit blitzenden Augen und erwartungsvollen Gesichtern in der festlich geschmückten Aula Platz nahm. Denn nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen war den meisten Kindern nahezu unbekannt, innerhalb der Schulgemeinschaft ein Fest feiern zu dürfen. Der Anlass war ein Abschied. Rektor Erich Bachmaier geht in den Ruhestand.

