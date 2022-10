Feuerwehren üben bei Delo in Windach für den Ernstfall

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Landsberg üben am Samstag bei der Firma Delo in Windach für den Ernstfall.

Am Samstagvormittag fand bei Delo in Windach eine großangelegte Übung der Feuerwehren und Gefahrgutzüge aus Schöffelding, Windach, Eresing, Landsberg, Kaufering, Dießen, und Pflugdorf/Stadl statt. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Zusammenarbeit bei einem Rettungseinsatz zu üben. Der Klebstoffhersteller hat für die Übung sein Betriebsgelände zur Verfügung gestellt und bei den Vorbereitungen geholfen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Am Samstagvormittag fand bei Delo eine großangelegte Übung der Feuerwehren und Gefahrgutzüge aus Schöffelding, Windach, Eresing, Landsberg, Kaufering, Dießen, und Pflugdorf/Stadl statt. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Delo

Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr. Simuliert wurden eine Rauchentwicklung mit Personensuche sowie das Umkippen eines mit Rohstoffen gefüllten Fasses. Nach gut zwei Stunden wurde die Übung erfolgreich beendet und ein positives Fazit gezogen, informiert Delo.

Auf den Ernstfall bestmöglich vorbereitet sein

„Wir haben bei DELO eine sehr hohe Arbeitssicherheit und tun präventiv alles uns Mögliche, um Unfälle zu vermeiden“, sagt Dr. Karl Bitzer, Geschäftsführer von DELO. „Übungen wie diese sind dennoch wichtig, damit im hoffentlich nie eintretenden Ernstfall die Abläufe zwischen den einzelnen Einheiten bestmöglich funktionieren. Ein Dankeschön allen Beteiligten für die gelungene Übung“, so Bitzer.

Lesen Sie dazu auch