Windach

vor 17 Min.

Fünf Personen mussten für die Windacher Sportfreunde bürgen

Plus Der Verein der Sportfreunde Windach besteht seit 100 Jahren. Für die Wiedergründung 1948 mussten fünf Personen für die politische Unbedenklichkeit seiner Mitglieder bürgen.

Von Gerhard Heininger, Manfred Stagl

Der Verein der Sportfreunde Windach feiert im nächsten Sommer sein 100-jähriges Bestehen. Vor genau 75 Jahren musste der Verein formell „wiedergegründet“ werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten die 1923 gegründeten Sportfreunde Windach schnell das Vereinsleben wieder zu aktivieren. So wurde noch 1945 das erste Nachkriegsfußballspiel ausgetragen. Neben den sportlichen galt es aber auch die formellen Voraussetzungen zu schaffen, um als Verein wieder aktiv werden zu können. So wurde den Sportfreunden Windach auf Antrag bereits am 25. September 1946 die Genehmigung seitens der amerikanischen Militärregierung erteilt, die Vereinsaktivitäten wieder aufleben zu lassen. Die Sportfreunde Windach traten bereits 1946 dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) bei. Ebenso erfolgte der Beitritt zum Bayerischen Fußballverband.

