Gasthof am Schloss in Windach: Warum die Baustelle stillsteht

Die Wiedereröffnung des Gasthofs am Schloss in Windach dürfte sich um zwei bis drei Monate verzögern.

Plus Im Herbst war begonnen worden, den seit 2021 geschlossenen Gasthof am Schloss in Windach umzubauen. Jetzt herrscht dort wieder Stillstand. Was der Grund dafür ist.

Im Sommer 2024 werde der Gasthof am Schloss in Windach wieder aufmachen: So lautete im Oktober die Ankündigung von Bürgermeister Richard Michl, als begonnen wurde, das seit inzwischen knapp drei Jahren geschlossene denkmalgeschützte Gasthaus zu sanieren und zu modernisieren. Inzwischen ist klar, dass diese Ankündigung nicht mehr zu halten sein wird. Seit mehreren Wochen ruht die Baustelle. Wir haben deswegen nachgefragt.

Von einer Baueinstellung wird in Windach erzählt. Und genau das ist der Fall, bestätigte das Landratsamt als zuständige Behörde. "Grund ist eine Nachbarklage gegen die erteilte Baugenehmigung zum Dachgeschossausbau und Erneuerung von Nebenräumen des Gasthofs", teilte Sprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage mit. Das Verwaltungsgericht München habe im Eilverfahren die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Baugenehmigung angeordnet. Damit könne von der Baugenehmigung bis auf Weiteres kein Gebrauch mehr gemacht und die weiteren Bauarbeiten mussten eingestellt werden. Eine Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus.

