Gegenverkehr übersehen: Unfall bei Windach

Nahe der Autobahnauffahrt Windach passiert ein Unfall: Eine Autofahrerin kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen, als sie abbiegen will.

Nahe der Autobahnanschlussstelle Windach hat sich am Montag zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Dießener Polizei mitteilt, wollte eine aus Richtung Neugreifenberg kommende 28-jährige Autofahrerin aus Eresing nach links in Richtung Windach abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen eines 57-jährigen Mannes aus Prittriching. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 15.000 Euro. Der Pkw des Prittrichingers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch