Gemeinde Windach investiert viel Geld in den Wohnungsbau

Plus Windach kann auch 2022 wieder finanziell in die Vollen greifen. Die hohen Steuereinnahmen und der Verkauf von Bauland sorgen für eine gute finanzielle Ausstattung.

Mit liquiden Mitteln von rund 16,6 Millionen Euro ist die Gemeinde Windach ins Jahr 2022 gegangen. Nun hat der Gemeinderat auch den Haushalt für dieses Jahr beschlossen – und wenn die Dinge laufen wie geplant, werden einige Millionen aus der Rücklage in diesem Jahr investiert.