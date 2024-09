Gemeinde Windach will Klimaschutzaktivitäten vorantreiben

Die Gemeinde Windach will mit der Teilnahme am European Energy Award (eea) ihre Klimaschutzaktivitäten vorantreiben. Dies betonte Bürgermeister Richard Michl bei der konstituierenden Sitzung des neu gegründeten Energieteams im Sitzungssaal des Rathauses. Das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) mit Dr. Kerstin Koenig-Hoffmann und Julia Zyder als eea-Beraterinnen begleitet die Teilnahme fachlich, teilt der gemeindliche Klimamanager Dr. Daniel Gehr mit.

„Wir wollen mit der eea-Teilnahme herausfinden, wie unser künftiger Fahrplan für die kommunale Klimaschutzpolitik sein kann und als Kommune mit gutem Beispiel für unsere Bürgerinnen und Bürger vorangehen“, wird Bürgermeister Michl in der Mitteilung zitiert. Der erste Schritt auf dem Pfad des eea-Prozesses ist die Bildung eines Energieteams: Dem gehören Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gemeinderat, der Verwaltung und einem Unternehmen sowie ein Bürger an.

Das Windacher Energieteam sucht noch weitere Interessierte

In der nächsten Sitzung, die voraussichtlich am 14. Oktober um 19 Uhr stattfindet, trifft sich das Energieteam wieder im Rathaus und sammelt Ideen und Vorschläge für Maßnahmen. Interessierte können sich beim kommunalen Energie- und Klimamanager Daniel Gehr anmelden. Parallel zur Gründung des Energieteams wird das eza!-Expertenteam die aktuelle Situation im Bereich Klimaschutz der Gemeinde Windach analysieren, so Kerstin Koenig-Hoffmann. „Damit schaffen wir die Basis für zukünftige Projekte und Entscheidungen.“ Die Ergebnisse der Ist-Analyse, wie es um die kommunale Energiewende und den Klimaschutz bestellt ist, werden dem Energieteam am 10. Dezember um 19 Uhr im Rathaus vorgestellt. Den Fahrplan, welche Maßnahmen wann bearbeitet werden sollten, schlägt das Energieteam dann dem Gemeinderat vor.

Der European Energy Award ist ein europäisches Qualitätsmanagementprogramm. Es bietet den teilnehmenden Städten, Gemeinden und Landkreisen Begleitung und Beratung bei der Planung und Realisierung von energie- und klimaschutzpolitischen Zielen und Maßnahmen in unterschiedlichsten Bereichen wie Mobilität, kommunale Gebäude oder Raumordnung. Bei einer erfolgreichen Teilnahme winkt die Auszeichnung mit dem European Energy Award. (AZ)