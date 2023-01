Geothermie: Kommt es am Ammersee zu einem neuen Anlauf?

Plus Im Windach wird über die Nutzung heißen Wassers aus der Tiefe für Strom und Wärme gesprochen. Vertreter mehrerer Gemeinden möchten sich ein solches Kraftwerk anschauen.

Wie ist die aktuelle Sachlage bei einem möglichen Geothermie-Projekt in der Region westlich des Ammersees? Hierzu hat sich der Umweltausschuss des Windacher Gemeinderats in seiner vergangenen Sitzung beraten.