Girls‘ Day bei DELO

DELO hat sich erneut am bundesweiten Girls’ Day beteiligt. 25 Teilnehmerinnen erfuhren in einem umfangreichen Programm, welche Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge der Klebstoffhersteller im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich anbietet. Die Mädchen schnupperten vor Ort in innovative MINT-Berufe, zu denen die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gehören. Ziel war es, Schülerinnen neue Impulse zu geben und sie das Potenzial, das in MINT steckt, erkennen zu lassen.

