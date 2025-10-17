Windach ehrt fünf besonders engagierte Bürger

Windach hat zwei neue Ehrenbürger. Sie wurden bei einer Festveranstaltung im Gasthof am Schloß – Bürgermeister Richard Michl hielt die Laudationen – ebenso ausgezeichnet wie drei weitere besonders Engagierte, denen die Bürgermedaille verliehen wurde.

Neue Ehrenbürger sind Ludwig Anderer und Manfred Stagl. Anderer war 43 Jahre aktiver Feuerwehrmann und übte von 1959 bis 1995 das Amt des Maschinisten aus. Fünf weitere Jahre stand er an der Spitze des Feuerwehrvereins. 1956 war er Mitbegründer der Musikkapelle Windach, in der er 20 Jahre lang musizierte. Von 1969 bis zur Liquidation im Jahr 1999 hatte er das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der damaligen Molkereigenossenschaft inne. Insgesamt hat er 47 Jahre seines Lebens dem Ehrenamt gewidmet.

Einsatz bei den Sportfreunden Windach, dem Veteranenverein und im Pfarrgemeinderat

Manfred Stagl war bereits in Jugendjahren ehrenamtlich tätig. 40 Jahre lang war er Lektor und von 1994 bis 1998 Mitglied beziehungsweise Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Vor allem galt sein Engagement den Sportfreunden Windach, wo er von 1974 bis heute unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen hat: von 1982 bis 1994 war er Vorsitzender, sechs Jahre Jugendleiter Fußball, 15 Jahre Trainer verschiedener Fußball-Teams und seit 1996 ist er Leiter des Jugendfußballförderkreises. Seit 13 Jahren ist er zudem Vorsitzender des Veteranenvereins und kümmert sich um den Erhalt der Dorfgeschichte. Bei verschiedenen weiteren Organisationen war er Kassenwart.

Die Bürgermedaille erhielten Gerhard Heininger, Reinhard Schreiber und Artur Seewald. Heininger erarbeitet und recherchiert die Geschichte der Gesamtgemeinde. Seit 2012 ist er ehrenamtlicher Archivar und verwaltet neben dem gemeindlichen auch das historische Archiv. Im Veteranenverein ist er Schriftführer. Er ist für die History-App der Gemeinde zuständig und hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Veteranenverein 27 Schriften zur Dorfgeschichte veröffentlicht. Für die Schüler der 4. Klassen veranstaltet er jährlich historische Führungen durch die Gemeinde.

Gründer des Kirchweihschießens und langjähriger Gemeinderat in Windach

Reinhard Schreiber steht seit 16 Jahren an der Spitze der Tell-Bergschützen. In dieser Funktion hat er im Jahr 2019 das Kirchweihschießen ins Leben gerufen, dessen Erlös sozialen Zwecken zugutekommt. Neun Jahre lang war er beim Sportverein als zweiter Kassier engagiert. Von 2002 bis 2013 gehörte er elf Jahre lang dem Windacher Gemeinderat an und fungierte dort auch als Rechnungsprüfer. Seit 13 Jahren führt er die Kasse beim Veteranenverein.

Artur Seewald gehörte von 2002 bis 2008 für die Wählergemeinschaft Hechenwang dem Gemeinderat an. Zwölf Jahre war er zudem Mitglied der Vorstandschaft der Schützengesellschaft „Adlerhorst Hechenwang“. Über Jahrzehnte war er als Feuerwehrmann aktiv. Von 1983 bis 2009 übte er zudem das Amt des Kommandanten der Feuerwehr Hechenwang aus. (AZ)