Kein Snackautomat zwischen Kriegerdenkmal und Pavillon in Windach

Zuerst waren es Bauern, die Automaten aufstellten, um Eier oder Milch zu verkaufen, auch etliche Metzger bieten inzwischen rund um die Uhr Fleisch und Wurst aus Automaten an und immer mehr stellen Händler Automaten für Snacks, Getränke oder Eis vor allem in den Dörfern auf: Jetzt ging es auch im Windacher Gemeinderat um dieses Thema.

Der Gemeinde liegt eine Anfrage eines Bürgers vor, der in der Ortsmitte einen solchen Getränke- und Snackautomaten aufstellen will. Dieser betreibe einen solchen auch bereits in Herrsching, sagte Bürgermeister Richard Michl (Freie Wähler).

Im Gemeinderat wird befürchtet, dass ein Automat das Müllproblem noch verschärft

In Windach wird er das vorerst aber nicht machen können, denn der Gemeinderat lehnte diesen Wunsch ab. Zum einen kritisierte Maria Dörner (Freie Wähler), dass im Automaten auch alkoholische Getränke erhältlich seien. Noch mehr aber gründete die Ablehnung auf den von dem Antragsteller gewünschten Standort zwischen dem Pavillon und dem Kriegerdenkmal am Von-Pfetten-Füll-Platz. „Der Standort gefällt mir nicht“, machte Dr. Adolf Gebhardt (Freie Wähler) klar, „wir haben uns mit dem Design des Pavillons viel Mühe gegeben, neben diesem und dem Kriegerdenkmal mag man sich so etwas nicht anschauen.“ Der Platz würde durch einen Verkaufsautomaten „desavouiert“. Dazu komme auch noch, dass der Platz noch mehr als bislang vermüllt würde, befürchtete Siegfried Dumbsky (Hechenwang).

Nicht ganz so kategorisch gegen einen Automaten war Alexander Gebhardt (Freie Wähler). Man sollte sich einen solchen Automatenbetrieb zumindest mal für ein halbes Jahr anschauen, und vielleicht gebe es ja einen besseren Standplatz im Dorf. Der Automat, sagte Gebhardt, sei auch ein Wunsch der Jugendlichen beim Zukunftsmacher-Workshop gewesen. Wolfgang Albrecht (Hechenwang) empfahl, eine solche Verkaufseinrichtung eher am Schlossmarkt aufzustellen. Der Standort am Pavillon wurde daraufhin einstimmig abgelehnt.