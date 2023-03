Klassik und Pop: Die "Night of the Proms" in Windach

Beim Jahreskonzert spielt sich die Musikkapelle Windach durch die Klassik- und Pop-Geschichte. Ein langjähriger Musiker erhält dabei eine besondere Auszeichnung.

"Night of the Proms" lautete das Motto beim Jahreskonzert der Musikkapelle Windach in der Aula der Grundschule. "Night of the Proms" ist im eigentlichen Sinn eine Konzertreihe, bei der klassische Musik mit Popmusik zusammentrifft.

Dirigent Thomas Schmidt leitete gekonnt, souverän und leidenschaftlich den Klangkörper durch die verschiedenen Musikepochen, während Andrea Klass und Thomas Schmid das Publikum mit Informationen zu den jeweiligen Stücken versorgten und mit humorvollen Kommentaren unterhielten.

Der Dirigent zieht mit einer olympischen Fackel in den Konzertsaal

Mit „The Olympic Spirit“, einer Fanfare anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul, startete das zweieinhalbstündige Konzertereignis, dem der Einzug des Dirigenten Thomas Schmidt mit einer olympischen Fackel und zwei Solotrommlern vorausging.

Es folgte der Jazz Waltz No. 2 aus der Suite für Varieté-Orchester von Dimitri Schostakowitsch. Höhepunkt im ersten Abschnitt war „Danzon Nr. 2 von Arturo Marquez, eine Mischung von lateinamerikanischer Tanzmusik, der den Musikerinnen und Musikern durch die immer wieder wechselnden Tonarten technisch einiges abverlangte.

Bei einem typischen "Night of the Proms"-Abend darf ein Streichersolo nicht fehlen. Hierbei glänzte der kapelleneigene Tubist Dr. Wolfgang Moser mit seinem Zweitinstrument, einer Violine, zu „Theme From Schindlers List“. Gekonnt spiegelte der Solist das Gefühl von Trauer, Wut und Schmerz wider, was ihm einen tosenden Applaus einbrachte.

Mit John Williams und dem „1941-Marsch“ startete die Schmidt-Truppe in den zweiten Teil des Konzerts. Bei den Medleys „Liverpool Sound Collection“, „Eighties Flashback“ und „Abba-Revival" erinnerte sich so mancher im Publikum an seine Jugendzeit zurück.

Höhepunkt im zweiten Teil war eine Gänsehaut erregende Interpretation von „Das Boot“, bei dem das Publikum von Kapitän Thomas Schmidt und seiner 47 Mann/Frau starken Besetzung regelrecht in die Tiefen der Meere gezogen wurde. Mit Ton- und Lichteffekten sowie entsprechenden Videoaufnahmen ließ die Musikkapelle die Fahrt des U-Bootes U-96 fast zur Realitätsfahrt werden. Mit „Queen Greatest Hits“, einer Zusammenstellung der erfolgreichsten Hits der Gruppe Queen, endete das angekündigte Programm eines kurzweiligen Abends.

Bei der Musikkapelle Windach wird ein Tenorhornist geehrt

Die Musikerinnen und Musiker wurden vom Publikum aber nicht ohne Zugaben entlassen. Mit den Märschen „Eherne Wehr“ und „Amitie (Freundschaft) ging die Windacher „Night of the Proms“ zu Ende.

Seit 40 Jahren spielt Wolfgang Albrecht (Mitte) Tenorhorn bei der Musikkapelle Windach. Dafür wurde er jetzt von MON-Bezirkschef Bernhard Weinberger ausgezeichnet, rechts neben Albrecht ist der Vorsitzende der Musikkapelle, Simon Schmid. Foto: Musikkapelle Windach

Eine ganz besondere Ehre wurde dem Tenorhornisten Wolfgang Albrecht zuteil: Er wurde für 40 Jahre aktive Musikarbeit in der Musikkapelle Windach geehrt. Bezirksleiter Bernhard Weinberger überreichte im Auftrag des Musikbundes von Ober- und Niederbayern als Anerkennung für langjährige Treue zur Musik die goldene Ehrennadel mit Urkunde, berichtet die Musikkapelle. (AZ)