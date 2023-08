Kleintransporter und Auto stoßen in Windach frontal zusammen

Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht in Windach beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Die Polizei meldet einen Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Windach gekommen. Laut Polizei wollte der 64-jährige Fahrer eines Kleintransporters gegen 7.45 Uhr von der Münchener Straße nach links in die Schützenstraße abbiegen.

Dabei übersah er jedoch das entgegenkommende Auto einer 21-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Nach Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. (AZ)

