Windach/Landsberg

18:42 Uhr

Olympia in München: Fackelträger aus dem Landkreis erinnern sich

Plus Vor 50 Jahren starten in München die Olympischen Sommerspiele. Viele Menschen aus dem Kreis Landsberg spielen damals eine Rolle. In einer Serie erinnern sie sich.

Von Gerhard Heininger, Manfred Stagl, Margit Messelhäuser

Am 26. August 1972 wurden die Olympischen Spiele in München eröffnet. Am selben Tag hielt auch das olympische Feuer seinen Einzug. Der 18-jährige Mittelstreckenläufer Günter Zahn durfte es im Olympiastadion entfachen. Von dort aus wurde das Feuer in Stafetten zu den anderen olympischen Wettkampfstätten getragen – auch von Sportlerinnen und Sportlern aus dem Landkreis Landsberg.

