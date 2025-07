Marga Schmid wird Ehrenmitglied

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Windach wurde Marga Schmid eine besondere Ehrung zuteil. Vorstand Simon Schmid ernannte die Frau von Wilfried Schmid zum Ehrenmitglied. Sie habe nie selbst Musik gemacht beziehungsweise in der Kapelle mitgespielt, sagte Simon Schmid in seiner Laudatio, „aber sie war immer präsent“. Marga Schmid habe nicht nur ihrem Mann Wilfried bei dessen Engagement für und mit der Blasmusik in Windach und im Bezirk stets den Rücken frei gehalten und ihn nach Kräften unterstützt. „Sie war Küchenfee, Helferin bei Wehwehchen, Gastgeberin auch mitten in der Nacht, einfach eine prägende Figur im Verein.“

Jahreskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wilfried Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis