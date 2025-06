Windacher Metzgerei richtet sich mit einem „Smart Store“ für die Zukunft ein

Die Windacher Metzgerei Schreyegg hat am Samstag ein neues Kapitel in ihrer mehr als 90-jährigen Geschichte als Familienbetrieb aufgeschlagen: Mit dem „Schreyegg Store 24/7“ eröffnete am Von-Pfetten-Füll-Platz ein SB-Laden, der täglich und rund um die Uhr geöffnet ist. Metzgermeister Martin Neugebauer will damit sein Geschäft auch im Hinblick auf die schwierige Personalsituation in seiner Branche für die Zukunft rüsten.

Bei der offiziellen Eröffnung des Selbstbedienungsladens, der seit mehr als drei Wochen in Betrieb ist, gelang es schon mal, eine Kundenbasis zu gewinnen. In einer Mitteilung heißt es: „Über 600 Besucher nutzten die Gelegenheit, den neuen Store zu entdecken, über 90 persönliche Führungen wurden angeboten, und mehr als 300 Menschen registrierten sich direkt vor Ort in der neuen Store-App.“

Per App oder EC-Karte öffnet sich die Ladentür rund um die Uhr

Mit dieser App öffnet sich die Tür zum „Schreyegg-Store 24/7“, ebenso mit einer EC-Karte. Der Vorteil der App ist laut Neugebauer, dass sie auch viele weitere Funktionen bietet, zum Beispiel zeigt sie an, welche Produkte verfügbar sind, ebenso können Bestellungen aufgegeben und es kann digital bezahlt werden.

Der 27-jährige Juniorchef der Metzgerei hatte sich in seiner betriebswirtschaftlichen Abschlussarbeit intensiv mit der Rentabilitätsanalyse eines 24/7-Smart-Stores beschäftigt. 110.000 Euro hat er in den SB-Laden nun investiert, der in einem knapp 30 Quadratmeter großen Schiffscontainer eingerichtet wurde. Das Angebot umfasst nicht nur das klassische Sortiment einer Metzgerei, sondern auch die Erzeugnisse mehrerer Partnerbetriebe.

Auch Backwaren zum Aufbacken gibt es im Schreyegg-Store

Eine Besonderheit des Schreyegg-Stores ist, dass dort auch Backwaren angeboten werden. Die Bäckerei Kasprowicz beliefert erstmals einen SB-Laden mit halbgebackenen tiefgekühlten Produkten wie Semmeln, Baguettes, Brezen, aber auch Croissants und Burger-Brötchen, erläutert Martin Neugebauer. Dazu kommen weitere Produzenten aus der Umgebung: die Gärtnereien „Hand & Erde“ aus Windach und Streicher in Utting, der Schorer-Hof aus Igling (Kartoffeln), die Familie Hoiß aus Eching mit Eiern (dort gibt es auch einen Verkaufsautomaten der Metzgerei Schreyegg) und der Lidl-Hof aus Baierberg mit seinem Eis.

Die Schlachttiere für die Metzgerei kommen ebenfalls alle aus der näheren Umgebung: Rinder aus Entraching, Eresing und Schöffelding, Schweine aus Langwied bei Moorenweis und Lämmer und Schafe aus Windach.

Die Personalsituation in der Lebensmittelbranche ist nicht einfach

Der neue Schreyegg-24/7-Store vereine Tradition mit digitaler Zukunft, meint Martin Neugebauer, der auch darüber nachdenkt, weitere SB-Läden aufzustellen, „aber das ist noch Zukunftsmusik, wir müssen erst schauen, wie der erste anläuft“. Seine Überlegungen stellt der junge Unternehmer auch vor dem Hintergrund der Personalsituation an. Zwar werde im September bei ihm erstmals jemand als Verkaufs-Fachkraft ausgebildet, aufgrund der Altersstruktur im Verkauf schließt Schreyegg jedoch nicht aus, dass auch er die Öffnungszeiten des eigentlichen Geschäfts in den nächsten Jahren reduzieren muss. Diese Versorgungslücke kann dann der SB-Store schließen.

Seit 92 Jahren ist die Metzgerei in Windach im Besitz der Familie Schreyegg-Neugebauer. Die ersten Jahrzehnte gehörte auch der benachbarte Gasthof zum Betrieb, dieser wurde jedoch in den 1970er-Jahren verkauft und wurde inzwischen nach mehreren Eigentümerwechseln von der Gemeinde Windach erworben. Ebenso in Gemeindebesitz ist die Immobilie des „Schlossmarkts“. Dieser ebenfalls im Zentrum gelegene und seit 2009 genossenschaftlich organisierte Supermarkt bildet das zweite Standbein der Nahversorgung in Windach.