Musikkapelle Windach feiert Erfolg in Ulm

Mit einem musikalisch eindrucksvollen Auftritt hat die Musikkapelle Windach beim Landesmusikfest in Ulm für Begeisterung gesorgt. Im Rahmen des Wettbewerbs der Bayerisch-Mährischen Blasmusik in der Oberstufe sicherten sich die Musikerinnen und Musiker einen herausragenden ersten Platz und setzten damit ein starkes musikalisches Ausrufezeichen auf überregionaler Bühne.

Die Teilnahme bedeutete nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch eine besondere Gelegenheit, sich mit anderen hochklassigen Kapellen aus verschiedenen Regionen zu messen. Fünf Stücke – darunter zwei Märsche, zwei Polkas und ein Walzer – galt es vor einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Die Windacher überzeugten mit technischer Präzision, klanglicher Ausgewogenheit und mitreißender Spielfreude.

„Es war ein ganz besonderer Moment für uns, auf diesem großen Fest dabei zu sein und unser Können unter Beweis zu stellen“, erzählt ein Mitglied der Kapelle. „Dass wir in unserer Kategorie dann ganz vorn lagen, macht uns natürlich sehr stolz.“ Zwischen dem Vortrag und der Siegerehrung blieb Zeit, um den lebendigen Flair des Landesmusikfestes zu genießen. In Ulm erklang Musik an jeder Ecke – von Bühnen über Straßen bis zu kleinen Plätzen, wo spontane Ensembles spielten und für beste Festivalstimmung sorgten.

Die Siegerehrung selbst wurde von einem Auswahlorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) begleitet, das mit einem festlichen Programm den musikalischen Höhepunkt bildete. Die großartige Stimmung unter den teilnehmenden Kapellen verwandelte die Ehrung in ein stimmungsvolles Gemeinschaftserlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Für die Musikkapelle Windach war dieser Tag nicht nur ein musikalischer Erfolg, sondern auch ein emotionaler Höhepunkt, der die intensiven Proben der vergangenen Wochen krönte – und den die Musikerinnen und Musiker sicher noch lange in bester Erinnerung behalten werden.

