Windach

vor 17 Min.

Neue Fahrbahn in Windach wird schon wieder aufgerissen

Wenige Wochen nach dem Neubau ist die Fahrbahn einer Stichstraße der Frühlingsstraße in Windach bereits wieder aufgerissen worden.

Plus Im Frühjahr 2022 wird in der Frühlingsstraße in Windach asphaltiert. Jetzt laufen weitere Arbeiten und die Asphaltdecke ist bereits wieder aufgerissen.

Von Gerald Modlinger

Über eine neue Fahrbahndecke konnte sich in diesem Jahr die Anwohnerschaft in der Windacher Frühlingsstraße freuen. Nachdem die etwa 50 Jahre alten Wasserleitungen erneuert und die Kanalisation auf ein Trennsystem umgestellt worden waren, wurde auch die Straße neu asphaltiert. Doch bei Anwohner Karl-Heinz Wörishofer hielt die Freude nicht lange an. Etwa zwei Monate später hat die Fahrbahn im Bereich des Stichwegs vor seinem Grundstück bereits wieder zwei Löcher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen