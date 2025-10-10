Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Windach: Neue Trikots für die Sportfreunde Windach

Windach

Neue Trikots für die Sportfreunde Windach

Die Herrenmannschaften starten neu eingekleidet in die Saison 2025/26.
Von Benedikt Stagl für SF Windach
    • |
    • |
    • |
    Die erste Mannschaft mit Sponsor Sebastian Siebenländer (obere Reihe, Dritter von links).
    Die erste Mannschaft mit Sponsor Sebastian Siebenländer (obere Reihe, Dritter von links). Foto: Lisa Kittel

    Pünktlich zum ersten Spieltag der Saison 2025/26 durften die Spieler der Sportfreunde aus Windach vor heimischer Kulisse in neuen Trikots auflaufen. Durch das großzügige Sponsoring von Maler Siebenländer aus Windach sowie Dischinger & Schlögl Garten- und Landschaftsbau aus Eresing, können die erste und zweite Mannschaft der SF Windach zukünftig einheitlich in den Vereinsfarben blau und weiß ihr Spiele bestreiten. Ein herzlicher Dank gilt den Trikotsponsoren. Die Sportfreunde hoffen auf viele Siege im neuen Gewand.

    Die zweite Mannschaft mit Sponsor Harald Dischinger (obere Reihe, Zweiter von links).
    Die zweite Mannschaft mit Sponsor Harald Dischinger (obere Reihe, Zweiter von links). Foto: Lisa Kittel

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden