Neue Trikots für die Sportfreunde Windach

Pünktlich zum ersten Spieltag der Saison 2025/26 durften die Spieler der Sportfreunde aus Windach vor heimischer Kulisse in neuen Trikots auflaufen. Durch das großzügige Sponsoring von Maler Siebenländer aus Windach sowie Dischinger & Schlögl Garten- und Landschaftsbau aus Eresing, können die erste und zweite Mannschaft der SF Windach zukünftig einheitlich in den Vereinsfarben blau und weiß ihr Spiele bestreiten. Ein herzlicher Dank gilt den Trikotsponsoren. Die Sportfreunde hoffen auf viele Siege im neuen Gewand.

Die zweite Mannschaft mit Sponsor Harald Dischinger (obere Reihe, Zweiter von links). Foto: Lisa Kittel

