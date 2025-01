Pläne für altersgerechtes Wohnen lösen Wunsch nach Bebbauungsplan aus

Einige Gemeinderatsmitglieder aus den Reihen der Grünen und der Freien Wähler in Windach beantragten Ende Oktober 2024, dass für das Gebiet östlich der Nußbaumstraße, westlich der Steinebacher Straße und nördlich des Baugebietes Oberwindach Süd II ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Bis dieser in Kraft tritt, solle außerdem eine Veränderungssperre erlassen werden. Darüber wurde nun diskutiert.

Zur Begründung wurde Folgendes ausgeführt: Das Gebiet ist überwiegend in den 70er- und 80er-Jahren als Wohngebiet entstanden – auf Grundlage des damals noch gültigen Bebauungsplanes „Oberwindach Süd“, der im Jahr 2002 aufgehoben wurde. Der Bereich ist durch eine lockere Bebauung mit Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und großen Gärten gekennzeichnet. Aufgrund des Generationenwechsels sei der Erhalt der erwünschten Siedlungsstruktur gefährdet, so die Argumentation. Insbesondere, da am Rande des Gebietes alte landwirtschaftliche Gebäudekomplexe bestehen, könnte bei einer Bebauung, die sich nur in die Umgebung einfügen muss, der Siedlungscharakter durch große Einzelbauwerke zerstört werden, so die Befürchtung.

Bebauungsplan soll Charakter von Windach Rechnung tragen

„Der Bebauungsplan soll eine gezielte und vorausschauende Entwicklung dieses Wohngebietes ermöglichen, die neben der Schaffung von neuem Wohnraum auch dem gewachsenen dörflichen Charakter unseres Ortes Rechnung trägt“, so die Antragssteller. Durch eine Veränderungssperre würde erreicht, dass bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes keine Gebäude erstellt werden, die den Zielen des Bebauungsplanes widersprechen.

Auslöser für die Antragstellung war die Bauvoranfrage der Immobilien- und Baufirma Layer im Februar 2024 mit deren Vorhaben „Neubau von altersgerechten Wohnungen mit zwölf Wohneinheiten“. Der Gemeinderat stimmte zu, das Landratsamt als Genehmigungsbehörde aber nicht. Dort wird die Ansicht vertreten, dass sich das Vorhaben nicht in die Umgebungsbebauung einfügt. Da die Firma weiterhin an einer Umsetzung des Projekts interessiert ist und eine Umplanung vornahm, wurde das Vorhaben im November 2024 noch einmal im Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium nahm die Ausführungen lediglich zur Kenntnis. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.

Dem Antrag der Gemeinderäte zur Aufstellung eines Bebauungsplanes wurde mit 9:5 Stimmen entsprochen. Der Planungsverband soll im nächsten Schritt den Geltungsbereich überprüfen und eine Bestandsaufnahme machen. Eine Veränderungssperre wird es aber nicht geben.