Windach

vor 18 Min.

Planungen und Kosten für Schlossmarkt in Windach werden vorgestellt

Plus Windach bekommt nun doch Fördergelder für den Schlossmarkt. Die Planungen haben Auswirkungen auf die Verkehrssituation und sorgen im Gemeinderat auch für Kritik.

Von Nicole Burk

Beim Windacher Schlossmarkt geht es in die nächste Runde: Nachdem im September 2022 der Umbau beschlossen und die Gemeindewerke Windach mit der Planung beauftragt wurden, legten das Architektenbüro Sunder-Plassmann sowie Freiraumplanerin Angelika Sedlmeir nun die endgültige Planung samt Kostenberechnung vor.

Die ursprüngliche Kostenschätzung vom September 2022 lag mit Ausstattung bei rund 1,1 Millionen Euro. Eine Förderung war zum Entwurfszeitpunkt damals ausgeschlossen worden, teilte Benedikt Sunder-Plassmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Später sei die Regierung von Oberbayern aber davon überzeugt gewesen, dass die gesamte Maßnahme eine wesentliche Bedeutung zur Verbesserung des Ortsbildes darstelle und einen Treffpunkt für die Bevölkerung generiere. Geplant wurde deshalb, das gesamte äußere Umfeld als „shared space“ umzugestalten, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandelt werden. Die Regierung regte auch an, befestigte Flächen durch Bäume zu beschatten und Parkflächen zu entsiegeln. Im südlichen Bereich entsteht eine Terrasse für das Café, im Norden ein zweiter Eingang mit Fahrradstellplätzen und einer DHL Packstation. Auch wird der gesamte vordere Eingangs- und Kassenbereich an das neugestaltete Café angepasst.

