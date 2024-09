In Windach ist am frühen Sonntagmorgen eine Fischwilderei festgestellt worden. Nach Mitteilung der Polizei wurde zu diesem Zeitpunkt ein 41-jähriger Mann erwischt, wie er ohne Erlaubnis an der Windach angelte. Nachdem der aus Osteuropa stammende Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er noch vor Ort eine Geldstrafe bezahlen. (AZ)