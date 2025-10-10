Präsentationsanzüge und Heimspielbanner für die Sportfreunde Windach

Ende Mai diesen Jahres stand für die erste Manschaft der Sportfreunde aus Windach die Meisterschaft und somit der Aufstieg in die A-Klasse. Die zweite Mannschaft hielt trotz schwieriger Umstände die B-Klasse. Um in der jetzigen Spielzeit nicht nur sportlich zu glänzen, sondern auch abseits des Platzes, gab es neue Präsentationsanzüge und T-Shirts für Spieler, Betreuer und die Abteilungsleitung. Durch das großzügige Sponsoring des Bestattungsunternehmens Hohenadl aus Landsberg konnten über 50 Mann ausgestattet werden und es gab auch noch drei neue Banner, die in Windach auf die kommenden Heimspiele hinweisen. Die Sportfreunde Windach bedanken sich herzlich beim Bestattungsunternehmen Hohenadl für die Unterstützung und freuen sich auf eine erfolgreiche Saison 2025/26

