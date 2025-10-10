Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Windach: Präsentationsanzüge und Heimspielbanner für die Sportfreunde Windach

Windach

Präsentationsanzüge und Heimspielbanner für die Sportfreunde Windach

Das Bestattungsunternehmen Hohenadl sponsort die Seniorenmannschaften der SF Windach.
Von Benedikt Stagl für SF Windach
    • |
    • |
    • |
    Benedikt Stagl (Abteilungsleiter Fußball, Mitarbeiter Hohenadl) und Nadine Ahrens (Geschäftsleitung Hohenadl).
    Benedikt Stagl (Abteilungsleiter Fußball, Mitarbeiter Hohenadl) und Nadine Ahrens (Geschäftsleitung Hohenadl). Foto: Benedikt Stagl

    Ende Mai diesen Jahres stand für die erste Manschaft der Sportfreunde aus Windach die Meisterschaft und somit der Aufstieg in die A-Klasse. Die zweite Mannschaft hielt trotz schwieriger Umstände die B-Klasse. Um in der jetzigen Spielzeit nicht nur sportlich zu glänzen, sondern auch abseits des Platzes, gab es neue Präsentationsanzüge und T-Shirts für Spieler, Betreuer und die Abteilungsleitung. Durch das großzügige Sponsoring des Bestattungsunternehmens Hohenadl aus Landsberg konnten über 50 Mann ausgestattet werden und es gab auch noch drei neue Banner, die in Windach auf die kommenden Heimspiele hinweisen. Die Sportfreunde Windach bedanken sich herzlich beim Bestattungsunternehmen Hohenadl für die Unterstützung und freuen sich auf eine erfolgreiche Saison 2025/26

    Die Spieler, Betreuer und Abteilungsleitung der Sportfreunde Windach in den neuen Präsentationsanzügen.
    Die Spieler, Betreuer und Abteilungsleitung der Sportfreunde Windach in den neuen Präsentationsanzügen. Foto: Lisa Kittel

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden